Схимонаха Сергия отлучили от церкви

Суд екатеринбургской епархии принял решение отлучить от церкви уральского схимонаха Сергия (Николая Романова), которого ранее лишили сана, заявил председатель суда Николай Малета.

«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить (это решение)», – цитирует РИА «Новости» Малету.

Отмечается, что схимонах отлучен от церкви за неподчинение церковному руководству и решению об извержении его из сана. Несмотря на запрет он продолжал совершать богослужения.

Ранее Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат с схимонахом Сергием. Церковный суд над схимонахом Сергием состоялся в Екатеринбурге 7 сентября. Между тем Схимонах Сергий заявлял, что не намерен приходить на суд.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.