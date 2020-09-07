Епархиальный суд лишил сана служивших со схимонахом Сергием клириков

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат с лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), сообщил председатель церковного суда Николай Малета.

«Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Это решение суда принято. Сейчас это решение должен утвердить правящий архиерей, владыка Кирилл», – передает РИА «Новости» слова Малеты.

Тем временем председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло сообщил, что лишенный сана схимонах Сергий (уже никогда не сможет быть священником.

«Отец Сергий никогда не сможет теперь быть священником. Ни при каких обстоятельствах», – сказал Миняйло.

Церковный суд над схимонахом Сергием должен состоятся в Екатеринбурге 7 сентября. Между тем Схимонах Сергий не намерен приходить на суд, где рассмотрят вопрос его отлучения от церкви.

Его представитель Всеволод Могучев опубликовал во «ВКонтакте» ответ Романова, где он отмечает, что явиться лично на заседание суда не сможет «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».

Отмечается, что такое состояние у схимонаха вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». В ней приводятся профилактические меры против распространения коронавируса.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.