РПЦ опубликовала список лжесвященников

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список лжесвященников и мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени Русской православной церкви.

Список доступен на сайте РПЦ. «В разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение», – говорится в сообщении отдела.

Там пообещали обновлять список, а также пополнять его онлайн-ресурсами, собирающими пожертвования от имени РПЦ.

Пока в списке значатся 10 лжесвященников: Баканин Владимир Васильевич (называет себя «иеросхимонах Димитрий»), Липин Александр Павлович (называет себя «протоиереем РПЦЗ»), Кирсанов Сергей Владимирович (называет себя клириком и монахом) и т.д.