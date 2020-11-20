Гейтс предрек «плохие новости» по коронавирусу

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в передаче The Daily Show предупредил об очень сложной зиме из-за коронавируса, заявив, что в ближайшие месяцы ожидает в основном плохие новости о пандемии.

Гейтс заявил, что вирус зимой размножается активнее из-за того, что люди проводят больше времени в помещениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Daily Beast.

Он также отметил, что существует определенная усталость общества от выполнения правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19: «Некоторые вещи, которые люди должны делать, например держаться подальше от друзей, даются им труднее».

В течение следующих шести–восьми месяцев новости, как считает миллиардер, будут в основном плохими. «После этого объем вакцины увеличится, и в конце тоннеля появится свет», – пояснил он.

Ранее Гейтс рассказал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».

Напомним, компании Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь. Между тем добровольцы Pfizer рассказали о побочных эффектах.

До этого, в августе, президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.