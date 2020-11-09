В Германии и США заявили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и фармацевтический гигант из США Pfizer заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь.

В заявлении BioNTech говорится, что в ходе испытаний вакцины BNT162b2 была установлена ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых. «Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 (...) в первом промежуточном анализе эффективности», – цитирует заявление компании РИА «Новости».

«Основываясь на текущих прогнозах, мы ожидаем произвести по всему миру вплоть до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021», – отмечается в сообщении компании.

BioNTech намерена уже на следующей неделе подать запрос на регистрацию препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Напомним, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

При этом 21 октября стало известно, что в Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ сообщали, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний данной вакцины является тревожным сигналом. В то же время препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной».