Меркель поделилась надеждами ЕС на появление европейской вакцины

Евросоюз рассчитывает на возможность регистрации вакцины от коронавируса в Европе в декабре или вскоре после Нового года, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам экстренной видеоконференции глав ЕС по борьбе с пандемией.

«Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе [вакцины] в декабре или вскоре после Нового года», – приводит слова Меркель ТАСС.

«И тогда начнется вакцинация», – добавила канцлер. Она отметила, что Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины «с целым рядом производителей», в том числе с концерном BioNTech-Pfizer.

«Еврокомиссия попросила о том, чтобы все страны представили планы вакцинации. Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадеживающе», – заявила канцлер Германии.

Ранее глава ЕК сообщила, что главы государств и правительств ЕС в ходе экстренной видеоконференции по борьбе с пандемией коронавируса не обсуждали поставки первых образцов российской вакцины «Спутник V» в Венгрию, которые начались в четверг.

Ранее представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что Еврокомиссия разрешит Венгрии закупать российскую вакцину в случае регистрации препарата в Евросоюзе. В свою очередь официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер говорил, что нормы ЕС допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность. Венгрия запланировала начало импорта небольшого объема российской вакцины от коронавируса на декабрь.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству российских препаратов.