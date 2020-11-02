В Израиле оценили желание Эрдогана приравнять исламофобию к антисемитизму

«Любая ксенофобия отрицательна. Но такими заявлениями Эрдоган лишь пытается мобилизовать мусульманское население против Израиля», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Цви Маген, комментируя предложение президента Турции приравнять исламофобию к антисемитизму.

«Любая ксенофобия, как неприятие того, кто непохож или неподобен – отрицательна. В этом отношении можно приравнять друг к другу и исламофобию, и русофобию, и антисемитизм», – считает экс-посол Израиля в России Цви Маген.

При этом собеседник уверен – отношение Франции к мусульманам нельзя называть «исламофобией». «Французское государство противостоит террору, а Эрдоган спешит обвинять ее в исламофобии», – сказал Маген.

Израильский дипломат считает, что подобные заявления турецкий лидер делает с целью «мобилизации мусульманского населения, в частности против Израиля». «Однако смею предположить, что никакой реакции Израиля, как государства, не последует. Возможно, как и в России, некоторые политики и журналисты выскажутся, однако официальных заявлений в сторону Турции не последует», – заключил он.

Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский также заявил о том, что Эрдоган, желая приравнять исламофобию к антисемитизму, лишь пытается удовлетворить свои внешнеполитические амбиции.

«Действия Эрдогана понятны. Он максимально усиливает влияние Турции путем различных провокаций, которые или поддерживает, или организует сам», – сказал Сатановский газете ВЗГЛЯД.

При этом собеседник отметил, что «Эрдоган точно чувствует конъюнктуру и состояние мирового политического истеблишмента». «Поэтому никто и ничего с ним сделать не может», – добавил востоковед.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил приравнять исламофобию в Европе к антисемитизму.

«Мусульмане в Европе систематически подвергаются дискриминации, их права и свободы урезаются. Это неправильный подход, который угрожает будущему человечества, культуре сосуществования разных верований. Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу», – заявил турецкий лидер, выступая на видеоконференции «Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы».

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

Кроме того, Эрдоган осудил действия немецкой полиции в одной из мечетей Берлина. В ходе проведения обысков 150 силовиков в масках и ботинках прошлись по молитвенным коврам во время утреннего намаза. Президент Турции назвал подобные действия «новой фазой европейского фашизма».

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