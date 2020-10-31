Макрон ответил мусульманам в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в СМИ, однако за их публикацией стоят не французские власти.

«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством», – сказал Макрон в интервью телеканалу Al Jazeera.

Французский президент связал реакцию мусульманского мира на его выступление с «искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур», передает РИА «Новости».

Макрон добавил, что мусульмане больше всего страдают от действий тех, кто извращает ислам. «Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать», – сказал он.

Между тем посольство Франции в России выражает обеспокоенность угрозами в адрес страны и просит российские власти официально осудить эти заявления.

«Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением. (...) Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России», – говорится в сообщении посольства.

Напомним, представители мусульманской организации вышли на акцию протеста к посольству Франции в Москве, выступая против политики французского лидера Эммануэля Макрона.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В саудовском городе Джидда охранник французского консульства получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом.

Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.