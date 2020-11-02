Биткоин вырос до 14 тыс. долларов впервые с 2018 года Курс доллара поднялся выше 80 рублей 2 ноября 2020, 10:10

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Курс рубля снижается в начале торгов понедельника: доллар впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, а евро закрепился выше 93 рублей. Курс доллара расчетами «завтра» к 10.03 понедельника рос на 66 копеек – до 80,19 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 93,35 рубля, передает РИА «Новости». Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,56% – до 36,59 доллара за баррель, следует из данных Московской биржи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

