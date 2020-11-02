Эксперт оценил предварительные итоги президентских выборов в Молдавии

Политолог Федор Лукьянов прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Молдавии. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава республики Игорь Додон и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду встретятся во втором туре выборов.

«Ну с результатами выборов, в общем, понятно. Второй тур, в котором Додону придется весьма нелегко. Наш любимец Ренато Усатый оказывается главным разводящим, в любом смысле этого слова. Но вообще – судьба страны, где решающее слово принадлежит тем, кто уехал и вряд ли вернется (здоровенные очереди на участках по всей Европе), а выбор между Западом и Востоком буквален – куда свалить для жизни и заработка конкретным гражданам, незавидна», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лукьянова «Россия в глобальной политике».

Напомним, по данным ЦИК Молдавии, после обработки 96% бюллетеней действующий глава республики Игорь Додон вышел в лидеры на президентских выборах с результатом 35,47% голосов избирателей, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получает 32,75%. Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября.

Ко времени закрытия участков «ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования», явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек), превысив необходимый минимум в 33,3% для признания выборов состоявшимися.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД России заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России.