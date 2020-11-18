В Минздраве оценили влияние мутаций коронавируса на его патогенность

Выявленные в России мутации нового коронавируса не влияют на его патогенность и не приводят к более тяжелому течению заболевания, заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов.

«Российский консорциум по секвенированию коронавирусов на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава ведет мониторинг изменчивости вирусов SARS-CoV-2. Мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Пермском крае, Свердловской области, Москве, Ленинградской области, Омской области, Республике Адыгея, Республике Карачаево-Черкесия, Республике Хакасия, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае. В настоящее время убедительных доказательств того, что, что данная мутация изменяет связывание вируса с его рецептором ACE2, не опубликовано. Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», – передает его слова ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство отмечает изменения в коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе.

Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сообщил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Сибирском регионе, скорее всего незначительна и подобна тем, которые наблюдают во всем мире.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в коронавирусе действительно наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса. Он также добавил, что она не делает течение болезни тяжелее.

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ.