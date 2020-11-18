В Минздраве оценили влияние мутаций коронавируса на его патогенность

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отфильтровать патриотов страны от закамуфлированных иностранных агентов. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

Лукашенко готов раздать то ли 57, то ли 70 полномочий Виктор Толочко/РИА Новости
Белорусский президент сделал красивый жест – решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
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В поражении Армении в Карабахе есть виновный

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если армяне решат выбрать новую итерацию Никола – прозападного лидера, умеющего говорить красивые слова – то через пять лет последует новая расплата. Причем речь может пойти уже не только о потере остатков Карабаха. Подробности...
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Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    В Минздраве оценили влияние мутаций коронавируса на его патогенность

    18 ноября 2020, 11:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Выявленные в России мутации нового коронавируса не влияют на его патогенность и не приводят к более тяжелому течению заболевания, заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов.

    «Российский консорциум по секвенированию коронавирусов на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава ведет мониторинг изменчивости вирусов SARS-CoV-2. Мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Пермском крае, Свердловской области, Москве, Ленинградской области, Омской области, Республике Адыгея, Республике Карачаево-Черкесия, Республике Хакасия, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае. В настоящее время убедительных доказательств того, что, что данная мутация изменяет связывание вируса с его рецептором ACE2, не опубликовано. Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», – передает его слова ТАСС.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство отмечает изменения в коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе.

    Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сообщил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Сибирском регионе, скорее всего незначительна и подобна тем, которые наблюдают во всем мире.

    Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в коронавирусе действительно наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса. Он также добавил, что она не делает течение болезни тяжелее.

    Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ.


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