Вирусолог рассказал, опасна ли мутация коронавируса в Сибири

Мутация коронавируса, обнаруженная в Сибирском регионе, скорее всего незначительна и подобна тем, которые наблюдают во всем мире, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском регионе наблюдаются определенные изменения, которые позволяют предположить, что в регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями. При этом в ведомстве предположили, что подобная мутация также распространена за рубежом.

«Мутация вируса вообще может произойти везде, где угодно. Это процесс спонтанный. То есть он мог произойти в любом регионе мира. Условия Сибири или какие-то климатические особенности вряд ли могли как-то повлиять на это. Это естественные процессы эволюции, они везде», – говорит Бутенко.

Он рассказывает, что подобные мутации обнаруживаются следующим способом: берут изоляты РНК вирусов, выделенных от больных людей, или же выделяют инфекционный вирус из проб носоглотки или других тканей или органов заболевшего, затем ученые осуществляют полное геномное секвенирование (определяют последовательность нуклеиновых РНК). После этого выявляется, какие произошли изменения и насколько они существенны.

«По всем наблюдениям, которые фиксируют в мире, становится понятно, что вне зависимости от того, на каком континенте (Северной Америке, Европе или Азии) обнаружены мутации коронавируса, там нет существенных изменений. Но вообще их ожидать можно, ведь очевидно, что первый коронавирус SARS-CoV (тяжелый острый респираторный синдром), вспышка которого была в 2002 году в южном Китае, имеет большое родство с COVID-19 и значительные отличия от коронавируса MERS-CoV, возникшего в 2012 на Среднем Востоке», – рассуждает собеседник.

Коронавирус, вызвавший пандемию, которую весь мир переживает сейчас, продолжает эксперт, возможно был каким-то производным от SARS-CoV. Если это действительно так, то это означает, что коронавирус действительно значительно меняется, поскольку во всех коронавирусах есть отличия эпидемиологического характера и молекулярно-генетических характеристик вируса.

«Есть ощущение, что как будто бы COVID-19 мог образоваться в результате рекомбинации SARS 2002 года и коронавируса летучих мышей. Кроме того, коронавирусов самих по себе очень много в природе, которые распространяются как среди животных, так есть и четыре чисто человеческих, которые циркулируют как вирусы респираторных заболеваний. Но они, конечно, не вызывают таких смертельных исходов или осложнений, как COVID-19», – считает Бутенко.

Он также поясняет, пока циркулирует вирус с незначительными мутациями – изготавливаемые во всем мире вакцины могут с ним справиться. Но если же предположить, что новый коронавирус существенно мутирует, то придется изобретать новые препараты, поскольку здесь пойдет борьба с новым самостоятельным вирусом.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в коронавирусе действительно наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса. Он также добавил, что она не делает течение болезни тяжелее.