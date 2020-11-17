В Сибири начал формироваться коронавирус-мутант

Роспотребнадзор отмечает изменения в коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Попова заявила на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19», что «мы видим изменения определенные (...) в Сибирском регионе, (что) позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавируса) с определенными мутациями», передает ТАСС.

Она также рассказала, что в начале весны в Россию массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы, однако «завоза из КНР мы не видим совсем», то есть штаммы, «которые были привезены из Китая в начале этого года», в России не циркулируют.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом.

«Просто выявляем при плотном мониторинге мутации, которые распространены в других странах. Например, в Сибири, в единичных случаях в ряде регионов европейской части (России) выявлена мутация, которая получила распространение в Японии», – пояснили в ведомстве, добавив, что «исследования продолжаются».

При этом Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID и 62-е место по заболеваемости на 100 тыс. населения. Уровень летальности инфекции в стране на данный момент составляет около 1,7%.

По охвату тестирования Россия занимает третье место среди стран G20, уступая только США и Великобритании. Уже проведено около 69,5 млн тестов, почти каждый пятый из них был сделан в лаборатории Роспотребнадзора.

Таким образом, охват тестированием составил 473,5 тыс. исследований на 1 млн жителей.

Вместе с тем началась третья фаза пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Попова подчеркнула, что «остановить распространение мы можем только с помощью вакцинации».

Напомним, в России за сутки выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.