В России за сутки выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 410 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5882, Санкт-Петербурге – 2130, Московской области – 839.

Всего в стране выявлено 1 млн 971 тыс. 13 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 475 тыс. 904 человек, из них 22 055 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 442 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 33 931 человек.

Накануне, 16 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 778. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 368.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.