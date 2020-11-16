В России за сутки выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 778 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6360, Санкт-Петербурге – 2039, Московской области – 810.

Всего в стране выявлено 1 млн 948 тыс. 603 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 453 тыс. 849 человек, из них 13 864 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 303 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 33 489 человек.

Накануне, 15 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 572. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 206.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.