В России выявлено 22,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

Взгляд
15 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

В Карабахе Армения потеряла более 120 танков разных модификаций Петромарковский Дмитрий/ТАСС
Война в Карабахе показала - танк является легкой мишенью для ударных беспилотников. Всего за несколько недель боевых действий Ереван потерял более 120 боевых машин. Какие выводы должна сделать Россия по итогам этого конфликта и насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника? Подробности...
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Для победы Додону нужны голоса из России

В воскресенье в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов Максим Блинов/РИА Новости
В воскресенье в Молдавии пройдет второй тур президентских выборов. Действующий глава страны Игорь Додон поборется с лидером прозападной оппозиции Майей Санду. В первом туре Санду вырвалась вперед, во многом благодаря голосам молдаван, живущих на Западе. Сумеет ли Додон во втором туре добиться победы, если мобилизует аналогичный резерв – живущих в России граждан страны?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    В России выявлено 22,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

    15 ноября 2020, 11:07

    Текст: Елизавета Булкина

    За минувшие сутки в России выявлено 22 тыс. 572 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране за все время достигло 1 млн 925 тыс. 825, сообщил опрештаб по борьбе с инфекцией.

    «За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 14456 человек. (…) За сутки подтверждено 352 летальных случая с коронавирусом», – говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

    За весь период от коронавируса умерло 33 тыс. 186 человек, выписано в связи с выздоровлением – 1 млн 439 тыс. 985.

    Накануне в России выявили 22 тыс. 702 случая коронавируса, таким образом за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 103.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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