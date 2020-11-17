Доктор Мясников оценил «сибирскую» мутацию коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ.

Доктор отметил, говоря о выявленной в Сибири мутации коронавируса, что еще в июле была опубликована статья о распространяющийся в мире SARS-nCOV-2, который отличается от первоначального «уханьского» штамма и вытеснил его. «Хорошо это для нас или плохо? Нам важно, стал он более заразным и более опасным или нет», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

По мнению врача, в лабораторных условиях измененный вирус показывает более высокие темпы распространения, но в реальности это не подтверждается. «Те всплески, что мы видим, укладываются в логику эпидпроцесса, помноженную на многократно увеличивающиеся тестирование и не всегда адекватную оценку полученных результатов», – добавил врач.

При этом он подчеркнул, что смертность от коронавируса не выросла, и даже можно говорить о ее снижении. В частности, он привел в пример страны, где этот показатель значительно упал по сравнению с весенними цифрами. «Хочу надеяться, что идет закономерный процесс вырождения вируса в обычное ОРЗ, когда, выигрывая в скорости, проигрываешь в силе. Когда-то это должно же произойти?!» – подытожил врач.

Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сообщил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Сибирском регионе, скорее всего незначительна и подобна тем, которые наблюдают во всем мире.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в коронавирусе действительно наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса. Он также добавил, что она не делает течение болезни тяжелее.