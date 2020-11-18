Индия начала подготовку к испытаниям российской вакцины от коронавируса

Индия готовится на следующей неделе начать испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает The Times of India со ссылкой на главу индийской целевой группы по борьбе с COVID-19 Винода Пола.

«Клинические испытания второй степени, переходящие в третью степень, «Спутник V» начнутся на следующей неделе. Мы возлагаем надежды на российскую вакцину и еще на четыре препарата от коронавируса. Надеемся, что они помогут взять под контроль ситуацию с пандемией в Индии в плане обеспечения необходимым количеством доз для вакцинации», – передает его слова ТАСС.

В Индии уже почти завершилось испытание вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Разработку собственной вакцины ведут индийские компании Bharat Biotech, Zydus Cadila и Biological E, добавил Пол.

Он уточнил, что правительство Индии следит за разработками компаний Pfizer и Moderna, которые ранее заявили, что их вакцины эффективны более чем в 90% случаев. Основная проблема для Индии с вакциной Pfizer заключается в том, что ее необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию. «Очевидно, что это станет очень большим препятствием для расширения масштабов вакцинации», – отметил эксперт.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин заявил, что производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии.