Путин заявил о возможном производстве вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в формате видеоконференции.

«Вакцины российские есть, они работают, работают эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, это тот вопрос, перед решением которого мы стоим», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин отметил, что «здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции». Российский лидер также напомнил, что в стране зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса – «Эпиваккорона» – и на подходе третья. «В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС», – сказал Путин.

«Полагаем также важным ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, о чем мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились два года назад», – передает слова президента РИА «Новости».

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.