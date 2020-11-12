Азербайджан запросил у России данные о сирийских боевиках в Карабахе

Баку запросил у России информацию о сирийских боевиках, участвующих в боевых действиях в Карабахе, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы.

«По поводу наемников прошу обратить внимание: ни уважаемый [глава Службы внешней разведки России] Сергей Евгеньевич Нарышкин, ни уважаемый [глава МИД России] Сергей Викторович Лавров, говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чей стороне они воюют. Поэтому я вот вчера как посол подписал документ в соответствующие органы Российской Федерации, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наемников, которые были на армянской стороне. Так что, знаете, говоря о наемниках, пока что, какие-то там фейковые сирийцы сидят, что-то рассказывают, это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями и так далее ни с одной стороны представлены не были», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что точные данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе Служба внешней разведки России получила в том числе от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока.

Ранее начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян заявил, что армянские следователи задержали двоих наемников из Сирии.

В генпрокуратуре Армении рассказали, что плененный в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем завершилась война Армении и Азербайджана в регионе.