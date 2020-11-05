В Армении задержали двоих сирийских наемников

Армянские следователи задержали двоих наемников из Сирии, заявил начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян.

«На данный момент у нас есть два сирийских наемника, которых уже допросили. Им было предъявлено обвинение, и они арестованы», – передает «Интерфакс» его слова.

Варданян добавил, что армянская сторона сейчас принимает меры, чтобы задержанные могли связаться со своими родными и сообщить им о своем местонахождении и статусе, однако на данный момент это невозможно, так как у родственников наемников нет телефонов.

Ранее в Минобороны прокомментировали сообщения о переброске в Нагорный Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Кроме того, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.