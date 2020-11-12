США пригрозили Китаю санкциями за «ликвидацию свободы Гонконга»

Вашингтон может ввести новые санкции против Китая из-за нарушений международных обязательств Пекина в отношении Гонконга, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей. О'Брайен заявил, что Коммунистическая партия Китая «грубо нарушила» условия китайско-британской декларации о передаче Гонконга, передает ТАСС.

Также он обвинил китайские власти в нарушении «обещаний народу Гонконга», включая закрепленные в гонконгском аналоге конституции. Принцип «одна страна – две системы», по словам О'Брайена, стал «просто фиговым листком, прикрывающим усиливающуюся однопартийную диктатуру КПК в Гонконге». Власти США намерены «использовать все свои полномочия» в соответствии с американским законодательством, чтобы устанавливать ответственных «за ликвидацию свободы Гонконга» и вводить против них санкции.

26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции. 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В августе США ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам. В ответ Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США.