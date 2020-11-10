В Тбилиси назвали Россию победителем войны в Карабахе

Эксперт по проблемам внешней политики, советник бывшего президента по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе заявил, что итогом войны между Азербайджаном и Арменией стало укрепление позиций России в регионе Южного Кавказа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он сказал, что «Азербайджан отвоевал часть территорий, но самую большую выгоду получила Россия, которая приобрела новые значительные рычаги воздействия».

«Фактически российские войска вернулись в Азербайджан, – отметил он. – Россия давно готовилась к этому, раз смогла перебросить столь быстро миротворцев».

По словам Тенгиза Пхаладзе, «теперь Азербайджан в долгу перед Россией, а Армении продемонстрировано, что ее попытки выйти из-под влияния России провалились».

Он полагает, что к власти в Армении следует ожидать прихода прокремлевских сил и видит в этом «ошибочную политику премьер-министра Никола Пашиняна».

«Со всей ответственностью заявляю, что политическая карьера Пашиняна завершена», – сказал аналитик.

«Грузия должна о многом задуматься по итогам этого конфликта, – считает он. – Усиление позиций России обязывает нас к большему упрочению связей с западными партнерами, чтобы гарантировать нам большую защищенность».

По его словам, «Грузии нужно акцентироваться на сотрудничестве в сфере безопасности Черного моря, укреплять связи с США, НАТО».

«Только это принесет безопасность Грузии», – считает Пхаладзе.

«Россия выбрала фантастическое время, когда никому на Западе не было дела до Карабаха, – сказал Пхаладзе. – Мы должны сделать более интенсивными и эффективными наши шаги в сторону европейской и евроатлантической интеграции – с учетом укрепления позиций России в регионе».

Аналитик также отметил, что грузинская дипломатия теперь должна сделать все возможное, чтобы Грузия была в повестке дня новой администрации США.