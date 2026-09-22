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Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
Глобальное потепление и таяние ледников приведут к скорому появлению неизвестных территорий в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, заявил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.
«Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, – это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем «рождения» новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», – заявил гидрограф РИА «Новости».
Леонов пояснил, что иногда новые географические объекты оказываются временными. Например, остров Месяцева изначально считался мысом, затем стал островом, но в 2024 году полностью исчез, оказавшись ледовым образованием.
Бывают и обратные ситуации, когда между появившимся участком суши и материком намывается песчаная коса.
Подобные природные иллюзии десятилетиями сохраняются на географических картах. Остров Литтрова после Великой Отечественной войны ошибочно картографировали как полуостров из-за скопления льдов, и эту неточность ученым пришлось исправлять более полувека.
Напомним, в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева.
Участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника Кропоткина.
Также российские исследователи обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение.