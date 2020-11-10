Россия начала разворачивать миротворцев в Карабахе

Россия с 06.00 мск начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06.00 мск 10 ноября 2020 г. Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил», – приводит текст сообщения пресс-службы российского ведомства ТАСС.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.

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