На акциях протеста в Белоруссии задержали более 180 человек

Свыше 180 человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в различных городах Белоруссии в воскресенье, сообщает правозащитный центр «Весна».

«В воскресенье в Минске проходит акция «Деды». Демонстранты собрались возле парка Челюскинцев и затем выдвинулись в сторону урочища «Куропаты». Происходят точечные задержания. «Весна» собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске и других городах Белоруссии», – сказано в сообщении на сайте центра.

В опубликованном «Весной» списке задержанных на данный момент 184 человека. Среди них подавляющее большинство – это минские демонстранты.

Ранее стало известно, что во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона. Также сообщалось о применении силовиками светошумовой гранаты.