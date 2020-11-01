Силовики в Минске выстрелили в воздух во время акции протеста

Во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

«Были произведены предупредительные выстрелы в воздух для пресечения нарушения законодательства», – передает ее слова РИА «Новости».

Представитель ведомства заявила, что не располагает информацией о том, что на проспекте Независимости, как сообщали СМИ, силовики стреляли под ноги протестующих резиновыми пулями.

Участники акции оппозиции начали ранее собираться у станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске. Сообщалось о выстрелах в воздух. Начались задержания.

Силовики также установили контроль над предполагаемыми маршрутами следования участников несанкционированных акций оппозиции.