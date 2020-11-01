В Минске задержали нескольких человек на акции оппозиции

В Минске правоохранители начали задерживать участников несанкционированной акции оппозиции, которая проходит в белорусской столице.

За участие в несанкционированном мероприятии задержаны несколько человек, сообщили РИА «Новости» в минской милиции.

Там добавили, что не располагают данными о выстрелах в районе проведений акций оппозиции.

В воскресенье в Минск стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Правоохранители взяли под контроль центр столицы Белоруссии.

Оппозиция в Минске проводит марш «Дзяды» («Деды»), приуроченный ко дню поминовения предков.

В прошлое воскресенье участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.