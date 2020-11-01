В Минске силовики применили светошумовую гранату на акции протеста

Взрыв светошумовой гранаты произошел в Минске, где проходит акция оппозиции, сообщили местные СМИ.

Силовики применили гранату на Логойском тракте, куда съехались автомобили милиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tut.by.

Сообщается, что колонны людей продолжают подходить к Логойскому тракту со всех сторон. Между тем в пресс-центре минской милиции информацию о взрыве светошумовой гранаты не подтвердили. Очевидцы утверждают, что в районе пересечения улицы Гамарника и Логойского тракта был слышен громкий хлопок.

Ранее стало известно, что во время проведения в Минске несанкционированной акции протеста сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух для пресечения нарушения закона.

Участники акции оппозиции начали ранее собираться у станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске. Сообщалось о выстрелах в воздух. Начались задержания.

Силовики также установили контроль над предполагаемыми маршрутами следования участников несанкционированных акций оппозиции.