Дания решила присоединиться к вероятным санкциям из-за Навального

Дания присоединится к санкциям, которые хотят предложить Евросоюзу Франция и Германия из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, рассказал министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд.

«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей (причастных к ситуации вокруг Навального)», – передает ТАСС слова министра.

Как отметил Куфуд, Копенгаген осуждает «попытку покушения» на Навального. По его словам, в деле блогера необходимо провести «прозрачное, комплексное и тщательное» расследование.

Французская Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, якобы включает имена девяти российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с блогером.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.