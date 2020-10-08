В горах Дагестана упал и взорвался неопознанный снаряд

Неопознанный снаряд в четверг днем упал и взорвался в десяти километрах от села Чираг Агульского района Дагестана.

«По предварительным данным, произошел взрыв близ села Чираг Агульского района. Взорвался снаряд, образовалась воронка. Никто не пострадал. На место выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы. Будет установлено, что это за снаряд», – сказал «Интерфаксу» информированный источник

По словам жителей села Чираг, от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва у границы с Дахадаевским районом и обнаружили воронку диаметром 15-20 метров и глубиной примерно два метра. Также на месте инцидента выжжена трава и найдены осколки ракеты, сообщает портал «Будни Кавказа».

Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет.

Тем временем Telegram-канал «Опер Упал Намоченный» сообщает, что «ракета прилетела в Дагестан из зоны карабахского конфликта». По данным канала, предположительно, ракета сбилась с курса из-за сбоя в программном обеспечении. «По еще одной версии, ЧП связано с рукожопостью воюющих в Карабахе сторон», – добавили авторы канала.

Вместе с тем информированный источник назвал маловероятным то, что ракета прилетела из зоны карабахского конфликта. «Это маловероятно, так как Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта, плюс к тому воронка небольшая... Но и эту версию будут изучать. Эксперты выяснят, ракета это была или иной снаряд», – пояснил он.

Агульский район находится в южной части Дагестана. На его территории проживают более 10 тыс. человек.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.