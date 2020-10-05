СМИ обвинили Трампа в сокрытии результатов первого теста на COVID-19

Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать первый положительный результат теста на коронавирус, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп рассказал о проверке на коронавирус на телеканале Fox News 1 октября, после того как заболела его советница Хоуп Хикс. Однако, по данным издания, лидер США получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19 еще до выхода в эфир. Согласно правилам, для сотрудников Белого дома вторая, более точная проверка на коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом, передает РИА «Новости».

Как пишет Wall Street Journal, глава государства решил не раскрывать информацию о первой проверке и вместо этого сообщил лишь, что коронавирус обнаружили у Хикс. Также, как утверждает газета, Трамп попросил одного из советников не разглашать результаты теста.

В воскресенье врачи сообщили, что Трампа может быть выписан из больницы уже в понедельник, после чего продолжит лечение в Белом доме. При этом в графике президента США на понедельник никаких мероприятий с участием американского лидера не значится.

Напомним, в минувшую пятницу утром Трамп сообщил, что вместе с женой Меланьей ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием Трампа. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Врачи приняли решение начать лечение препаратом «Ремдесивир».

Позже появились сведения, что американский лидер до госпитализации получал кислородную поддержку. В воскресенье Белый дом признал, что Трамп до госпитализации испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом.



