Познер предложил COVID-диссидентам поселиться в вольерах

Телеведущий, журналист Владимир Познер выразил уверенность, что COVID-диссиденты угрожают здоровью окружающих, предложив таким людям поселиться в вольерах.

Познер подчеркнул необходимость соблюдать устанавливаемые из-за пандемии ограничения.

«Если властями принимаются решения о самоизоляции – я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки – я ношу их. И рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. Коль скоро он отказывается выполнять принятые решения, я сторонник того, чтобы их наказывали за это», – заявил Познер, слова которого опубликованы на сайте телеведущего.

По мнению журналиста, COVID-диссиденты напоминают анекдот про американского фермера, который отказался признавать существование жирафа после увиденной фотографии и даже после визита в зоопарк, где в вольере жили несколько особей.

«Разница в том, что от отказа признавать существование жирафа никому не холодно и не жарко. А от отказа признавать существование COIVD могут пострадать многие. Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», – отметил Познер.

Телеведущий добавил, что не планирует с кем-то дискутировать на эту тему.

Напомним, в воскресенье число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек. При этом 14 сентября число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляло 29 млн человек.

В прошлый вторник число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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