В Баку заявили об уничтожении четырех танков армянских сил в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении четырех танков армянских сил в ходе боев в субботу днем в зоне карабахского конфликта.

«В ходе боев на Мадагиз-Агдеринском направлении уничтожено четыре танка 77-го танкового батальона Вооруженных сил Армении и три танка захвачены в качестве трофеев», – приводит сообщение Минобороны Азербайджана ТАСС.

По данным оборонного ведомства республики, в субботу по всему фронту продолжались ожесточенные бои, интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу с армянской стороны подверглись населенные пункты вблизи линии соприкосновения.

«Огневые позиции Вооруженных сил Армении, откуда шел огонь по нашим населенным пунктам, подавлены на нескольких направлениях, противнику нанесен сокрушительный удар», – заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Накануне азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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