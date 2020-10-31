Задержан стрелявший в священника в Лионе

Злоумышленник, выстреливший в православного греческого священника в Лионе задержан, передает портал Lyonmag.

Уточняется, что подозреваемого задержали в третьем округе Лиона, передает РИА «Новости».

Тем временем глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что нападение на священника выходит за пределы логики.

«Переходит человеческую логику этот ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов. Что крайне нетерпимые и фанатичные люди, фундаменталисты насилия и смерти, используют религию как сферу, направленную на самое сердце свободы и религиозную свободу других, как оружие для устранения всех противоположных взглядов и каждого человека, который в цивилизованном мире имеет неотъемлемое право их выражать, как нож, убивающий права человека», – сказал архиепископ. Предполагается, что Иероним свяжется с митрополитом Франции Эммануилом, чтобы выразить сожаление по поводу нападения на священнослужителя.

МИД Греции заявил, что осуждает попытку убийства священника. Пострадавшему 52 года, он находится в тяжелом состоянии. «Осуждаем нападение на православного священника греческого происхождения возле церкви Благовещения в Лионе, во Франции. Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с компетентными французскими властями», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Правоохранители Лиона находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.

Напомним, в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.