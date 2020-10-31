Православный священник ранен при стрельбе в Лионе

Во французском Лионе около греческой церкви произошла стрельба. По предварительным данным, ранения получил священник, передает местное издание Progres со ссылкой на очевидцев.

На место прибыли наряды полиции, установлен периметр безопасности. Раненный эвакуирован экстренными службами, передает РИА «Новости». Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать район Лиона, где произошел инцидент. Предполагаемый злоумышленник скрылся.

«Я возвращаюсь в Париж и открываю кризисный штаб вместе с президентом республики и премьер-министром», – написал Дарманен в своем Twitter.

По данным телеканала BFMTV, неизвестный, которому около 40 лет, напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.