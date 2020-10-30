Эксперт спрогнозировал результат выборов в парламент Грузии

«Выборы выиграет правящая партия «Грузинская мечта», которая сумеет самостоятельно сформировать правительство», – заявил газете ВЗГЛЯД аналитик Петрэ Мамрадзе. Такой прогноз он дал относительно выборов в грузинский парламент, которые состоятся в субботу, 31 октября.

«Я уверен, что из 120 мандатов, которые распределяются по пропорциональной системе, «Грузинская мечта» возьмет более 40%. Кроме того, значительная часть из тридцати мажоритарных округов тоже будет выиграна «Грузинской мечтой», – сказал директор Института стратегии управления Грузии Петрэ Мамрадзе. По его словам, с таким результатом «Грузинская мечта» сможет сформировать правительство.

«Это реально понимают все участники предвыборной гонки. Со стороны партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будут потуги поставить легитимность голосования под вопрос, будут протесты, но они лопнут, как «мыльный пузырь», – уверен эксперт.

Мамрадзе не исключил, что оппозиционеры после окончания голосования и объявления результатов экзит-поллов попытаются устроить провокации перед зданиями парламента или ЦИК, но «по сути, в стране нет мощного протестного заряда».

«Логику Саакашвили вообще сложно бывает понять, когда он издалека отдает приказы что-то устроить или захватить. У него мания, он все еще думает, что в Грузии пользуется всеобщей поддержкой. Если же какие-то «горячие головы» рискнут устроить дестабилизацию, власть должна действовать по закону и умело», – отметил аналитик.

По его словам, работающие в Грузии иностранные дипломаты и прибывшие на выборы наблюдатели «понимают, что оппозиция слабая и неоднородная, а часть ее – вообще бесноватая».

«Грузинская мечта» при этом располагает достаточным финансовым и административным ресурсом, чтобы выиграть выборы. А вот после них будет уже сложнее, так как социально-экономическая ситуация тяжелая, пандемия коронавируса только усугубляет эти проблемы», – сказал эксперт.

Он также отметил, что «настрадавшийся в эпоху Саакашвили бизнес по большей части поддерживает «Грузинскую мечту». «И еще важная деталь. В Грузии сейчас технократическое правительство, наконец, хочется верить, мы избавляемся от мессианства», – сказал он.

Напомним, в субботу 31 октября в Грузии пройдут выборы в парламент. Из 150 депутатов 120 будет избираться по партийным спискам и 30 - по мажоритарной системе.

Правящая партия «Грузинская мечта» наберет на выборах в парламент 31 октября 55,6% голосов, свидетельствуют данные опроса британской компании Survation. На втором месте идет партия экс-президента Михаила Саакашвили – 19,8%, на третьем месте оппозиционная сила «Европейская Грузия» – 5,2%, сообщила телекомпания «Рустави 2». Барьер в 1% преодолевают еще несколько партий, в их числе выступающий за диалог с Россией «Альянс патриотов» (3,8%) и движение «Лело» антироссийского банкира Мамуки Хазарадзе (3,1%).

При этом партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили создала в Грузии «революционные штабы», которыми управляет (экс-премьер и бывший премьер-министр) Вано Мерабишвили. «Они созданы для провокаций и преобразования политических процессов в революционный сценарий», – заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД