Британские опросы предсказали победителя на выборах в парламент Грузии

Правящая «Грузинская мечта» наберет на выборах в парламент 31 октября 55,6% голосов, свидетельствуют данные опроса британской компании Survation, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

На втором месте идет партия экс-президента Михаила Саакашвили – 19,8%, на третьем месте оппозиционная сила «Европейская Грузия» – 5,2%, сообщила телекомпания «Рустави 2».

Барьер в 1% преодолевают еще несколько партий, в их числе выступающий за диалог с Россией «Альянс патриотов» (3,8) и движение «Лело» антироссийского банкира Мамуки Хазарадзе (3,1).

В парламент выберут на четыре года 150 депутатов: 120 по партийным спискам, 30 – мажоритариев.

Компания Survation представляет услуги десять лет, сотрудничая в том числе с BBC, The Guardian, Sky News, Daily Telegraph, сообщила телекомпания.