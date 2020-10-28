Партия Саакашвили создала в Грузии к выборам «революционные штабы»

«Революционные штабы» созданы в Грузии к выборам в парламент, которые пройдут 31 октября, партией экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Революционные штабы», которыми управляет (экс-премьер и бывший премьер-министр) Вано Мерабишвили созданы для провокаций и преобразования политических процессов в революционный сценарий», – заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Уже ясно, что мы убедительно выиграем выборы, – сказал он. – Радикальная оппозиция потеряла всякие надежды и провоцирует насилие».

По словам Ираклия Кобахидзе, «революционные штабы» созданы в тбилисском районе Глдани, а также в городах Зугдиди, Марнеули, Болниси, Батуми и Дманиси.

Он пообещал «самые строгие наказания» для тех, кто задумал революционный сценарий, а также сообщил, что выборы в 150-местный парламент «пройдут по высочайшим стандартам демократии».

Согласно последним опросам, «Грузинская мечта» получит 55% голосов, «националы» – 22.

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