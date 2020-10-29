Два новых нападения во Франции не стали квалифицировать как теракт

Следователи исключили версию теракта в расследовании нападения во французском Авиньоне, антитеррористическая прокуратура не станет участвовать в деле, сообщают СМИ.

Нападавший 33-летний мужчина не кричал «Аллах акбар», у него не было холодного оружия, сообщил городской прокурор Филипп Гемас, передает ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

«Это выглядит как поступок человека с неуравновешенной психикой <...> происшествие относится к общему праву, антитеррористическая прокуратура исключила свою юрисдикцию по делу», – добавил прокурор.

Также полиция ФРГ пришла к выводу, что наезд на пешеходов в немецком городе Кемпен не был терактом. «Мы находимся в начале расследования, поэтому я не могу исключить (террористический мотив), но могу сказать, что все наше предварительное расследование позволяет нам исходить из того, что речь идет о ДТП. Пока нет ни одного признака того, что речь идет о чем-то ином, кроме ДТП», – сообщила представитель полиции РИА «Новости».

Напомним, в четверг вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне. Также 29 октября в немецком Кемпене машина въехала в толпу прохожих, погиб один человек, трое получили тяжелые травмы.

До этого утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.