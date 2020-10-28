Прокуратура попросила о закрытом процессе над задержавшими Голунова экс-полицейскими

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28 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Почему СССР не заявлял о геноциде советского народа фашистами

Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами Альперт Макс/ТАСС
Российский суд впервые в истории признал геноцидом убийства жителей Новгородской области во время Второй мировой войны. В 1942–1943 годах нацистами было уничтожено более двух тысяч жителей деревни Жестяная Горка. Почему признание факта геноцида произошло только сейчас и по каким причинам правительство СССР в послевоенные годы не дало должной оценки преступлениям нацистов? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

Студенты регулярно оказываются в первых рядах белорусского протеста Стрингер/ТАСС
Раскрутить всю Белоруссию на забастовку оппозиции не удалось. Заводы работают. Остановилась, да и то частично, лишь система образования – многие студенты бузят уже который день, причем на территории вузов ОМОН их не трогает. Университеты Минска превратились в последние очаги протеста. Каковы шансы Лукашенко подавить сопротивление белорусского студенчества? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока – 2»

Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...

Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
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Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
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    Прокуратура попросила о закрытом процессе над задержавшими Голунова экс-полицейскими

    28 октября 2020, 19:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Прокуратура попросила провести рассмотрение дела против полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова, в закрытом от СМИ, сообщил источник в судебных кругах.

    «Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом от СМИ и слушателей режиме», – сказал собеседник ТАСС.

    Сам Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин настаивали, что слушание нужно проводить в открытом режиме.

    В середине октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова.

    Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы в 2019 году подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

    Журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

    В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.

    Летом основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец обращался в Генпрокуратуру с призывом возобновить уголовное дело против журналиста.

    Источник, знакомый с материалами дела Голунова, заявил, что эксперты якобы находили в крови Голунова следы амфетамина. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что это сообщение не соответствует действительности.


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