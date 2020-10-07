Стало известно о следах амфетамина в крови Голунова

Эксперты нашли в крови журналиста Ивана Голунова следы амфетамина, сообщил источник, знакомый с материалами уголовного дела против него.

«В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина», – пояснил собеседник ТАСС.

Между тем адвокат Сергей Бадамшин в соцсетях, комментируя сообщение об амфетаминах в крови журналиста, заявил, что это сообщение – «вранье», передает РИА «Новости».

В СК предполагают, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.