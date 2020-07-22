Главный фигурант дела Голунова потребовал возобновить расследование против журналиста

Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец обратился в Генпрокуратуру, призвав возобновить уголовное дело против журналиста. Об этом экс-полицейский заявил в Мосгорсуде.

«Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, которое, на мой взгляд, было незаконно и необоснованно прекращено», – передает его слова ТАСС.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании Голунова.

Напомним, в СК предполагают, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.