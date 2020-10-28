Тестирующую «Спутник V» компанию в Индии атаковали хакеры

Индийская фармкомпания Dr Reddy's Laboratories, проводящая испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила, что хакеры атаковали ее компьютеры.

«22 октября 2020 года мы столкнулись с инцидентом информационной безопасности и изолировали затронутые ИТ-службы. Это была атака с целью получения выкупа. Мы оперативно привлекли ведущих внешних экспертов по кибербезопасности, начали сдерживать и исправлять ситуацию, а также расследовать инцидент», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

В фирме отметили, что на данный момент неизвестно, «относятся ли какие-либо нарушения данных в этом инциденте к персональной информации, хранящейся в системах компании».

«Восстановление всех приложений и данных идет полным ходом. Все критические операции проходят под контролем», – уточнили там.

Атака произошла через неделю после того, как компании разрешили провести вторую и третью фазы клинических исследований российской вакцины.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.