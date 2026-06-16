Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.56 комментариев
Кремль опроверг обсуждение встречи Путина и Зеленского с Трампом
Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавней телефонной беседы не обсуждали возможность проведения в США встречи с Владимиром Зеленским, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Нет, такая возможность не обсуждалась», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
По словам Ушакова, российская сторона не получала никаких официальных предложений об организации трехстороннего саммита. Он также добавил, что видел упоминания об этой инициативе исключительно в сообщениях средств массовой информации.
В январе президент США предлагал рассмотреть возможность встречи российского лидера с Зеленским.
Осенью прошлого года Ушаков опроверг наличие договоренностей о проведении таких переговоров.
Ранее представитель Кремля исключил практическое обсуждение личных контактов глав двух государств.