Ушаков: Встреча Путина и Зеленского в практическом ключе не обсуждалась

Tекст: Денис Тельманов

Вопрос о проведении встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не обсуждался на практическом уровне, передает ТАСС.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами подчеркнул: «Вы знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда».

Ушаков отметил, что российская сторона изначально соглашалась только на проведение переговоров между делегациями России и Украины. По его словам, подобный формат реализуется на практике и соответствует позиции Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Президент России выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах из-за продолжающихся ударов по гражданской инфраструктуре на территории России.