Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Ушаков: Встреча Путина и Зеленского в практическом ключе не обсуждалась
Возможность личных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не рассматривалась в качестве практического вопроса, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Вопрос о проведении встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не обсуждался на практическом уровне, передает ТАСС.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами подчеркнул: «Вы знаете, что этот вопрос вообще не стоял в практической плоскости никогда».
Ушаков отметил, что российская сторона изначально соглашалась только на проведение переговоров между делегациями России и Украины. По его словам, подобный формат реализуется на практике и соответствует позиции Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
Президент России выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах из-за продолжающихся ударов по гражданской инфраструктуре на территории России.