Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.56 комментариев
Умер освобождавший заложников на Дубровке ветеран «Альфы» Евгений Долгополов
Легендарный подполковник спецназа Евгений Долгополов, принимавший участие в нейтрализации террористов в Буденновске и спасении людей на Дубровке, ушел из жизни в возрасте 58 лет.
О смерти выдающегося офицера сообщила Международная ассоциация ветеранов антитеррористического подразделения, передает ТАСС.
«На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран группы «А» КГБ-ФСБ подполковник Долгополов Евгений Евгеньевич», – говорится в сообщении.
Офицер окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР, после чего год проходил службу в Президентском полку.
В 1992 году его зачислили в шестое отделение спецподразделения «Альфа». Там спецназовец служил под руководством героя штурма дворца Тадж-Бек Сергея Кувылина.
За время службы военный освобождал заложников в Буденновске в 1995 году, в Первомайском в 1996 году и театральном центре на Дубровке в 2002 году.
Он также неоднократно ездил в командировки на Северный Кавказ для борьбы с бандформированиями.
В ассоциации отметили, что личный вклад офицера в безопасность страны отмечен орденом Мужества, медалью Суворова и наградным оружием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года скончался ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев.
В августе прошлого года умер бывший руководитель управления «А» ЦСН ФСБ Валерий Канакин.
Ранее силовики задержали в Дагестане участника нападения на Буденновск Казбека Анасова.