Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Задержан участник нападения на Буденновск в 1995 году
В Дагестане задержали подозреваемого в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году, его задержали ФСБ и МВД, сообщили в Следственном комитете.
Следователи получили доказательства причастности жителя Хасавюртовского района региона Казбека Анасова к нападению, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Его удалось задержать. Согласно версии следствия, Анасов в первой половине 1995 года добровольно вступил в банду Шамиля Басаева и был активным участником нападения на Буденновск.
Напомним, в результате нападения были убиты 129 человек, 317 граждан получили ранения, в заложники попали 1586 человек.
Анасова обвиняют по статьям «Террористический акт», «Бандитизм», «Захват заложников» и «Убийство».
СК затребовал его ареста.
Ранее ФСБ сообщала о задержании в Москве другого участника нападения на Буденновск Хамзата Зоева.