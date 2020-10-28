Глава Карабаха присвоил звание «Герой Арцаха» экс-министру обороны

Президент Карабаха непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян решил присвоить высшее звание «Герой Арцаха» раненому экс-министру обороны НКР Джалалу Арутюняну.

Арутюнян сообщил в Facebook, что «принял решение присвоить генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну высшее звание «Герой Арцаха» за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха), отвагу и личное мужество», передает РИА «Новости».

Это, по его словам, «оценка героической борьбы» Армии обороны Карабаха, которую с первых дней боевых действий ведут как командный состав, так и все подразделения, «демонстрируя высочайший в мире профессионализм и самоотверженность».

«Джалал Арутюнян – наш герой, и на его примере мы должны воспитывать поколения», – отметил лидер Карабаха.

Ранее Арутюнян сменил министра обороны Карабаха, получившего ранение в бою, на пост был назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенанта.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договаривались о прекращении огня, однако позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

При этом в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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