Лавров самоизолировался из-за контакта с заболевшим COVID-19

Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контактов с инфицированными коронавирусом людьми, сообщили в МИД.

Глава ведомства будет находиться на самоизоляции из-за контакта с инфицированными COVID-19 людьми, ранее запланированные визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок, цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

Там уточнили, что Сергей Лавров, несмотря на возможную инфекцию, чувствует себя хорошо.

Ранее с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста России Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции. Также инфекцию нашли у музыканта и основателя группы «Би-2» Егора Бортника (Левы) обнаружили коронавирус, болезнь протекает в легкой форме.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. В июне представитель Кремля выздоровел и вышел на работу. В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.